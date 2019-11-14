بيلوسي: ترامب أقر بأفعال ترقى إلى حد الرشوة

لفتت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​، إلى أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أقرّ بالقيام بأفعال ترقى إلى حدّ الرشوة في فضيحة ​أوكرانيا​"، محور التحقيق الّذي يقوده الديمقراطيون لمساءلة ترامب.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أنّ "الرشوة هي منح أو حجب ​مساعدات​ عسكريّة في مقابل تصريح علني بشأن تحقيق مزيّف في الانتخابات. ترامب أقرّ بذلك ويقول إنّه مثالي، وأنا أقول إنه خطأ محض، ورشوة".

ويحقّق الديمقراطيون فيما إذا كان ترامب أساء استغلال سلطات منصبه بحجب مساعدات أمنيّة لأوكرانيا بقيمة 391 مليون دولار، كوسيلة للضغط عليها لإجراء التحقيقات الّتي تصبّ في صالحه. وقدّمت الأموال لكييف في وقت لاحق.

وكان ​الكونغرس​ قد أقرّ المبلغ لمساعدة أوكرانيا على محاربة "الإنفصاليّين".