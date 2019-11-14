قائد الأركان الجزائري: لن أتسامح مع استهداف قوات الأمن للمتظاهرين

أعلن قائد الأركان الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أنه "أصدر أمرا للعسكريين بعدم استهداف المتظاهرين خلال الأزمة الراهنة"، متوعدا بـ"أنه لن يتسامح مع المخالفين"، مشيراً إلى "إنني لا أعطي أمرا للجيش لكي يضرب الشعب لأني من صلب هذا الشعب، وكنت معه خلال الثورة التحريرية وخلال فترة الإرهاب ولدي علاقة دائمة مع الشعب".
ولفت إلى "إنني أعطيت أمرا للوحدات القتالية وقلت حذار أن تخطئوا مع الشعب لأني لن أسمح بذلك".
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