قائد الأركان الجزائري: لن أتسامح مع استهداف قوات الأمن للمتظاهرين

أعلن قائد الأركان الجزائري، الفريق ​أحمد قايد صالح​، أنه "أصدر أمرا للعسكريين بعدم استهداف المتظاهرين خلال ​الأزمة​ الراهنة"، متوعدا بـ"أنه لن يتسامح مع المخالفين"، مشيراً إلى "إنني لا أعطي أمرا للجيش لكي يضرب الشعب لأني من صلب هذا الشعب، وكنت معه خلال ​الثورة​ التحريرية وخلال فترة ​الإرهاب​ ولدي علاقة دائمة مع الشعب".

ولفت إلى "إنني أعطيت أمرا للوحدات القتالية وقلت حذار أن تخطئوا مع الشعب لأني لن أسمح بذلك".