أمير الكويت قبل استقالة حكومة البلاد المقدمة في وقت سابق اليوم

قبل أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح استقالة حكومة بلاده المقدمة في وقت سابق من اليوم.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أكد أنه لا نية لدى أمير الكويت لحل مجلس الأمة في الوقت الحالي.
وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، جنان بوشهري، تقدمت باستقالتها الثلاثاء، عقب جلسة استجواب طويلة في مجلس الأمة، تبادلت فيها مع النواب الاتهامات بالمسؤولية عن قضايا تأخير في إنجاز المشاريع، والحفاظ على المال العام، وتقصير في العمل.
وشهدت الكويت احتجاجات شعبية مطلع تشرين الثاني، للمطالبة بإصلاحات سياسية، وسط انتقادات حادة للسياسية الحكومية.
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