أمير الكويت قبل استقالة حكومة البلاد المقدمة في وقت سابق اليوم

قبل أمير ​الكويت​، صباح الأحمد الجابر الصباح استقالة ​حكومة​ بلاده المقدمة في وقت سابق من اليوم.

وكان رئيس ​مجلس الأمة الكويتي​، ​مرزوق الغانم​، أكد أنه لا نية لدى ​أمير الكويت​ لحل مجلس الأمة في الوقت الحالي.

وكانت وزيرة ​الدولة​ لشؤون الإسكان، جنان بوشهري، تقدمت باستقالتها الثلاثاء، عقب جلسة استجواب طويلة في مجلس الأمة، تبادلت فيها مع النواب الاتهامات بالمسؤولية عن قضايا تأخير في إنجاز المشاريع، والحفاظ على ​المال​ العام، وتقصير في العمل.

وشهدت الكويت ​احتجاجات​ شعبية مطلع تشرين الثاني، للمطالبة بإصلاحات سياسية، وسط انتقادات حادة للسياسية الحكومية.