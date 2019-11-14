أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "​السلطات التركية​، رحلت ، 6 إرهابيين ألمان وآخر بريطاني، خارج حدود البلاد، وذلك في إطار ترحيل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى بلدانهم"، موضحةً ان "فرق مديرية ​الهجرة​ ب​إسطنبول​ استقدمت الإرهابيين السبعة إلى مطار إسطنبول وجرى ترحيل الألمان الستة بينهم نساء، إلى العاصمة الألمانية ​برلين​ والبريطاني إلى لندن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاناضول: السلطات التركية ترحل 6 ألمان وبريطاني منتمين لـ"داعش" إلى بلدانهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.