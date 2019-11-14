اضاءة الشموع عن روح علاء أبو فخر أمام بيت الكتائب المركزي في الصيفي

أضيئت أمام بيت ​الكتائب​ المركزي في ​الصيفي​ الشموع الى جانب صورتين ل​علاء ابو فخر​، تزامنا مع الدعوة لإضاءة الشموع عن روحه، حيث وضع رئيس الكتائب ​سامي الجميل​ اكليلا من الورد.

كما كتب على لوحة كبيرة وضعت إلى جانب الصور: "إلى علاء، سنبني ​لبنان​ على صورة أولادك، لبنان من دون تفرقة، من دون حواجز، لبنان ​السلام​ والوحدة.أنت واحد منا".

وشارك في الوقفة النائب ​الياس حنكش​ وأمين عام الحزب ​نزار نجاريان​ وحشد من المناصري والأصدقاء.