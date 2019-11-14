اضاءة الشموع عن روح علاء أبو فخر أمام بيت الكتائب المركزي في الصيفي

أضيئت أمام بيت الكتائب المركزي في الصيفي الشموع الى جانب صورتين لعلاء ابو فخر، تزامنا مع الدعوة لإضاءة الشموع عن روحه، حيث وضع رئيس الكتائب سامي الجميل اكليلا من الورد.
كما كتب على لوحة كبيرة وضعت إلى جانب الصور: "إلى علاء، سنبني لبنان على صورة أولادك، لبنان من دون تفرقة، من دون حواجز، لبنان السلام والوحدة.أنت واحد منا".
وشارك في الوقفة النائب الياس حنكش وأمين عام الحزب نزار نجاريان وحشد من المناصري والأصدقاء.
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