أكدت مصادر ​بكركي​ لقناة "LBC" أن "​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ أجرى أمس إتصالات مع المعنيين ورفض صورة الجدار داخل نفق ​نهر الكلب​"، مشيرةً الى ان "بكركي ترفض صورة الحواجز والجدران واقامة الحواجز بين اللبنانيين وتطلب الاسراع بتشكيل ​حكومة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بكركي لـ LBC: نرفض صورة الحواجز والجدران ونطلب الاسراع بتشكيل حكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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