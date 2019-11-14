النشرة: مسيرة راجلة الى صيدا القديمة لتسليط الاضواء على معاناة ابنائها

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بان ساحة "ثورة تشرين" عند تقاطع "ايليا" الذي بقي مقفلا امام حركة مرور السيارات، شهدت سلسلة من النشاطات الليلية، وسط اجراءات أمنية للجيش اللبناني، ونظم المحتجون مسيرة راجلة الى ​صيدا القديمة​ لتسليط الاضواء على معاناة ابنائها وركود محالها، واعتصاما لحملة الشهادات تحت شعار "جيب شهادتك ونزال وصّل صوتك" بهدف رفع الصوت رغبة في اكمال العلم وتأمين فرص العمل، قبل ان يطلقوا سبعة عشر منطادا هوائيا ويقيموا سهرة نار، ثم حلقة حوارية مع ​خضر سلامة​".

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