LBC: باسيل يطرح ترؤس الحكومة شخص غير الحريري على أن تسمي الكتل وزراء التكنوقراط

علمت قناة "LBC" أن "رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ يقدم طرحا يقوم على ترؤس ​الحكومة​ شخص غير رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ على أن تسمي الكتل وزراء التكنوقراط".

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