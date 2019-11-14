نقلت قناة الـ"OTV" عن مصادر خاصة أن "أكثر من شخصية طرحت على ​النقاش​ مع رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ لتخلفه وهو أعطة أجوبة ولكن الاهم حسم الخيار بالنسبة لنوع ​الحكومة​"، كاشفةً عن ان "من بين الاسماء المقترحة، أسامة مكداشي، وليد علم الدين و​محمد الصفدي​".

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كانت هذه تفاصيل خبر OTV: من بين الاسماء المقترحة لترؤس الحكومة هي أسامة مكداشي ووليد علم الدين ومحمد الصفدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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