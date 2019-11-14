بوتين ينتقد العقوبات ويقول إنها تعوق النمو العالمي

برازيليا (رويترز) - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء خلال مشاركته في قمة مجموعة بريكس في البرازيل إن الاقتصاد العالمي يعاني من العقوبات وإجراءات الحماية التجارية.
وأبلغ بوتين زعماء دول مجموعة بريكس التي تضم أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم قائلا "لا شك في أن الاقتصاد العالمي تأثر بأساليب المنافسة غير العادلة التي يتم تطبيقها بشكل متزايد في التجارة العالمية إلى جانب العقوبات الأحادية بما في ذلك تلك التي تقف وراءها الدوافع السياسية".
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أشرف راضي)
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