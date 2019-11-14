خلفا لحسن بنعبيشة.. سريع واد زم يتعاقد مع مدرب تونسي

أعلن فريق سريع واد زم لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، تعاقده مع المدرب التونسي منير شبيل، للإشراف على تداريب الفريق خلال الفترة القادمة.

ونشر الحساب الرسمي للسريع على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، بعض الصور لمدربه الجديد أثناء تقديمه، مؤكدا أن المدرب السويدي صاحب الأصل التونسي، سيتولى تدريب الفريق إلى غاية متم الموسم الكروي الجاري.

ويخلف شبيل في سريع واد زم، الإطار الوطني حسن بنعبيشة الذي تمت إقالته بعد خروج الفريق من ربع نهائي كأس العرش، أمام المغرب التطواني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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ويحتل السريع المركز الرابع عشر في جدول ترتيب البطولة الاحترافية، برصيد أربع نقاط، جمعها الفريق من انتصار وحيد، وتعادل، بينما مني بالهزيمة في أربع مناسبات.

وأحرز خط هجوم سريع واد زم أربعة أهداف، في حين اهتزت شباكه ثمان مرات، وذلك بعد مرور ست جولات من التباري.