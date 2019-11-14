بعد ظلمه للوداد ضد الترجي.. جريشة حكما لمباراة أ. آسفي ضد الفريق التونسي

عين الاتحاد العربي لكرة القدم، المصري جهاد جريشة لقيادة مباراة أولمبيك آسفي أمام مضيفه الترجي التونسي، برسم إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويعود جريشة لقيادة مباريات الأندية الوطنية ضد الترجي، بعد الضجة التي خلقها أثناء إدارة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ماي الماضي، والذي جمع بين الوداد الرياضي والفريق التونسي، مما فرض توقيفه من طرف الاتحاد الإفريقي.

ورفض الحكم المصري حينها هدفا مشروعا للفريق الآحمر، ناهيك عن ارتكابه مجموعة من الهفوات التحكيمية، على غرار تساهله مع تدخلات لاعبي الترجي، مقابل طرد قائد الوداد ابراهيم النقاش.

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وكان الحكم العراقي علي صباح العدي، قاد مواجهة الذهاب بين القرش المسفيوي وبطل تونس، التي احتضنها ملعب المسيرة بآسفي، والمنتهية بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

هذا ويحتضن ملعب “رادس”، بالعاصمة التونسية، تونس، لقاء الإياب، في 23 من الشهر الجاري، إذ يبحث ممثل المغرب عن الفوز أو التعادل بهدفين فما فوق لضمان العبور إلى ربع نهائي البطولة العربية.