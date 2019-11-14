الطلاب العرب في جامعة تل أبيب يتظاهرون نصرة لغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر الطلاب العرب في مدخل جامعة تل أبيب - الشيخ مونّس، اليوم الخميس، نصرة لغزة وتنديدًا بالمجازر التي ارتكبتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، منذ فجر الثلاثاء حتى فجر اليوم الخميس.

وقالت سكرتيرة جفرا- التجمع الطلابي في جامعة تل أبيب، علا طه، لـ"عرب 48" إن "الهجمات المستمرة على أبناء شعبنا في قطاع غزة ومسلسلات القتل والإرهاب اليومي يحتّم علينا أن نأخذ دورنا كحركة طلابية فلسطينية وأن نلتحم مع أبناء شعبنا ونعلي صوتنا في وجه القمع والإرهاب".

وأضافت إنّ "وقوف الطالبات والطلاب العرب في جامعة تل أبيب اليوم، من قلب الشيخ مونّس المهجرة، ما هو إلا تأكيد على لُحمة الكل الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وتأكيدًا على أنّ قضيتنا واحدة وجامعة".

وختمت الطالبة طه أقوالها، أنّ "واجبنا هو الاستمرار في النضال حتى فك الحصار عن غزة، نحو العودة والتّحرر".

مظاهرة الطلاب العرب مدخل جامعة تل أبيب

مظاهرة الطلاب العرب مدخل جامعة تل أبيب