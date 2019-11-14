رغم التهدئة: تعطيل الدراسة بالجنوب بقرار من رؤساء المجالس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرر رؤساء السلطات المحلية في الجنوب ومستوطنات "غلاف غزة"، تعطيل الدراسة في التجمعات السكنية في الجنوب، وذلك على الرغم من إعلان التهدئة ووقف إطلاق النار، عقب العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأتى قرار رؤساء المجالس الإقليمية في الجنوب، بعد أن دوت صافرات الإنذار للمرة الثانية، اليوم الخميس، في أعقاب إطلاق قذائف صاروخية من القطاع تجاه مستوطنات "غلاف غزة".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رؤساء المجالس الإقليمية قولهم "في أعقاب سماع صافرات الإنذار في المنطقة، لن تنتظم الدراسة، الجمعة، في مختلف مؤسسات التربية والتعليم في المنطقة وفي سدروت أيضا، على أن يتم توفير سفريات لطلاب التعليم الخاص الذي يتعلمون خارج المنطقة".

ومساء اليوم الخميس، قال جيش الاحتلال إن منظومة القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه "غلاف غزة". وسبق إعلان الجيش دوي صفارات الإنذار في مناطق "غلاف غزة".

Advertisements

كما أعلن الجيش بعد ظهر اليوم الخميس، أنه رصد إطلاق رشقة صاروخية من خمس قذائف صاروخية، من غزة باتجاه جنوب البلاد، فيما ذكر أن منظومة "القبة الحديدية"، اعترضت اثنتين منها.

وأعلن في صباح اليوم الخميس، عن دخول تهدئة بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال برعاية مصرية عقب العدوان العسكري للاحتلال الذي استشهد خلاله 34 فلسطينيا، فيما سجلت 111 إصابة.