طمرة: إصابة خطيرة لشاب بجريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب من مدينة طمرة بجروح متفاوتة، جراء تعرضه مساء اليوم الخميس، إلى جريمة إطلاق نار، حيث نقل على وجه السرعة إلى المستشفى للعلاج.

وتلقى الطاقم الطبي لمركز الزهراوي بلاغا عن شاب جريح، حيث وصل طاقم طبي للمكان وقدم الإسعافات الأولية لشاب جريح جراء تعرضه لإطلاق نار في القسم العلوي من الجسم، ونقله إلى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج، حيث وصفت حالته بالخطيرة.

ووفقا لإفادات شهود عيان، قام شخص بإطلاق نار بشكل عشوائي في منطقة الشارع الرئيسي مما شكل خطرا على حياة المارة.