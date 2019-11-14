الشرطة البريطانية تعلن اعتقال رجل يشتبه بإعداده هجمات بقضية 'مرتبطة بسوريا'

أعلنت الشرطة البريطانية عن اعتقال رجل يشتبه بإعداده هجمات إرهابية "مرتبطة بسوريا"، حيث أوقف في مطار هيثرو بالعاصمة لندن حيث وصل من تركيا.
وقالت شرطة لندن، في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، إن ضباط قيادة مكافحة الإرهاب اعتقلوا شخصا يشتبه بتورطه في جرائم متعلقة بالإرهاب، موضحة أن الرجل في الـ 26 من عمره، وألقي القبض عليه بعد وصوله إلى مطار هيثرو على متن رحلة قادمة إلى بريطانيا من تركيا.
وأضاف البيان أن الرجل "تم اعتقاله للاشتباه بإعداده عمليات إرهابية" وبالتوافق مع قانون مكافحة الإرهاب المصدق عليه عام 2006.
وأضاف البيان أن الرجل "تم اعتقاله للاشتباه بإعداده عمليات إرهابية" وبالتوافق مع قانون مكافحة الإرهاب المصدق عليه عام 2006.
وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه فيه لا يزال قيد الاحتجاز، مبينة أن "الاعتقال مرتبط بسوريا"، والتحقيقات مستمرة، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.
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