2019-11-14 | 18:58
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أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس، أن وكيل شركة تويوتا في العراق اهدى سيارتين موديل 2020 للاعبين مهند علي وعلاء عباس بعد تسجيلهما هدفا المنتخب الوطني على نظيره الايراني.
ونجح المنتخب الوطني، اليوم الخميس، في اقتناص فوز مثير بالدقائق الاخيرة، (2-1) امام ضيفه الايراني في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
كانت هذه تفاصيل خبر سيارتان لميمي وعلاء عباس بعد تسجيلهما ثنائية في شباك ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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