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سيارتان لميمي وعلاء عباس بعد تسجيلهما ثنائية في شباك ايران

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2019-11-14 | 18:58

سيارتان لميمي وعلاء عباس بعد تسجيلهما ثنائية في شباك ايران

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أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس، أن وكيل شركة تويوتا في العراق اهدى سيارتين موديل 2020 للاعبين مهند علي وعلاء عباس بعد تسجيلهما هدفا المنتخب الوطني على نظيره الايراني.
وقالت الاتحاد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وكيل شركة تويوتا في العراق اهدى سيارتين نوع كامري موديل 2020 للاعبين مهند علي وعلاء عباس بعد تسجيلهما هدفا النصر العراقي".

ونجح المنتخب الوطني، اليوم الخميس، في اقتناص فوز مثير بالدقائق الاخيرة، (2-1) امام ضيفه الايراني في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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