في أول ظهور لها منذ شهور... رسالة من الأميرة هيا الى والدها

وكتبت الأميرة هيا، الخميس، "بابا، في مثل هذا اليوم قبل أربعة وثمانون عاماً، أصبح العالم مكاناً أفضل. ولا تزال ذكراك وإرثك يشعان ألقاً. ستبقى دوماً معنا وفي قلوبنا وفكرنا وصلواتنا"، مشيرة إلى تاريخ ميلاد ووفاة ملك الأردن الراحل " ١٤ /١١ /١٩٣٥ - ٧ /٢ /١٩٩٩".

ويعد هذا هو الظهور الأول للأميرة هيا، في حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي منذ شهور، بعد رحيلها إلى العاصمة البريطانية لندن بشكل مفاجئ من دبي.

وواصلت محكمة خاصة بريطانية في 11 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، الاستماع والنظر في النزاع القضائي بين الأميرة هيا وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حضانة أولادهما، وفقا لما أعلنته جمعية الصحافة البريطانية.