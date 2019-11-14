أحيت الأميرة هيا بنت الحسين ذكرى ميلاد والدها العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال، وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وكتبت الأميرة هيا، الخميس، "بابا، في مثل هذا اليوم قبل أربعة وثمانون عاماً، أصبح العالم مكاناً أفضل. ولا تزال ذكراك وإرثك يشعان ألقاً. ستبقى دوماً معنا وفي قلوبنا وفكرنا وصلواتنا"، مشيرة إلى تاريخ ميلاد ووفاة ملك الأردن الراحل " ١٤ /١١ /١٩٣٥ - ٧ /٢ /١٩٩٩".
وواصلت محكمة خاصة بريطانية في 11 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، الاستماع والنظر في النزاع القضائي بين الأميرة هيا وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حضانة أولادهما، وفقا لما أعلنته جمعية الصحافة البريطانية.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول ظهور لها منذ شهور... رسالة من الأميرة هيا الى والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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