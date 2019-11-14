زلزال بشدة 7.1 يضرب سواحل إندونيسيا

ضرب زلزال تبلغ شدته 7.1 على مقياس ريختر السواحل الإندونيسية، اليوم الخميس، وفقا لما أفادت به دائرة المسح الجيولوجي بالولايات المتحدة. وأضافت دائرة المسح الجيولوجي أن مركز الزلزال يبعد 139 كيلومترا شمال غرب جزر مولوكاس، ويصل عمقه إلى 45 كيلومترا. من جهتها، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية تحذيرا من وقوع تسونامي بعد الزلزال.



وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكتونية. وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.

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