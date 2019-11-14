أول امرأة تتولى رئاسة تحرير 'فايننشال تايمز'... عربية!

اختيرت الصحفية اللبنانية البريطانية رولا خلف، رئيسة لتحرير صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، لتصبح أول امرأة تشغل المنصب منذ تأسيس الصحيفة قبل أكثر من 130 عاما، وذلك خلفا لليونيل باربر الذي يترك منصبه في يناير كانون الثاني المقبل.
وانضمت رولا خلف لصحيفة فايننشال تايمز، قبل 24 عاما، وشغلت مناصب نائب رئيس التحرير ورئيس تحرير الشؤون الخارجية ورئيس تحرير شؤون الشرق الأوسط.
بدأت رولا حياتها الصحفية من خلال مجلة فوربس في نيويورك ولمدة أربعة أعوام، ثم انضمت إلى صحيفة فايننشال تايمز والتي تعد من أهم الصحف الاقتصادية في العالم، في عام 1995.
وعملت رولا خلف مراسلة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، قبل أن تتولى منصب نائب رئيس التحرير في عام 2016.
وتعد خلف من أوائل من وجه انتقادات في تقاريرها في مجلة فوربس، لجوردان بيلفورت، سمسار البورصة الذي دار حوله فيلم The Wolf of Wall Street، من بطولة ليوناردو دي كابريو وإخراج مارتن سكورسيزي، حول قصة حياته، وقام بدور رولا خلف في الفيلم الممثلة ساندرا نيلسون.
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