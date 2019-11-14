تظاهرة موحدة في جميع المحافظات، دعت لها نقابة المعلمين ليكن ثقلها الاكبر في ساحة التحرير من اجل المطالبة بتطوير التعليم في العراق، بعد ان غيب من قبل الحكومات السابقة والحالية، فضلا عن التنديد والاستنكار لما يتعرض له المتظاهرون من صدامات شبه مستمرة. وكانت نقابة المعلمين قد اعلنت عن اضراب عام عن الدوام في الثاني من شهر تشرين الاول الماضي حتى التاسع من الشهر ذاته، لكنها في هذه التظاهرات شددت على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي والمساهمة بالتضامن او التظاهر بعد انتهاء ساعات العمل .



يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: نقابة المعلمين توضح سبب الاضراب والاعتصام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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