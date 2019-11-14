صالح يغرد بفوز المنتخب الوطني: العراق حتماً سينتصر

2019-11-14 | 17:10
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غرد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، بفوز المنتخب الوطني على نظيره الايراني ضمن تصفيات المونديال.
وأضاف شبابنا يصنع الفرح من قلب المحنة، وتحركه الغيرة العراقية. ننتصر ونتوحد بالأبطال بساحات كرة القدم، وساحات الاحتجاج والاصلاح والذود عن الوطن"، مشدداً بالقول "فهنيئاً للعراق بشبابه، والعراق حتما سينتصر".
وكان المنتخب الوطني فاز مساء اليوم على نظيره الايراني في المباراة التي اقيمت في العاصمة الاردنية عمان ضمن تصفيات المونديال.
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