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صالح يغرد بفوز المنتخب الوطني: العراق حتماً سينتصر

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2019-11-14 | 17:10

صالح يغرد بفوز المنتخب الوطني: العراق حتماً سينتصر

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غرد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، بفوز المنتخب الوطني على نظيره الايراني ضمن تصفيات المونديال.
وقال صالح في تغريده له، "‏نفتخر بأسود الرافدين‬ وهم يشدّون الجرح العراقي ويقدمون فوزهم إلى شعبهم الذي يطالب بالاصلاح".

وأضاف شبابنا يصنع الفرح من قلب المحنة، وتحركه الغيرة العراقية. ننتصر ونتوحد بالأبطال بساحات كرة القدم، وساحات الاحتجاج والاصلاح والذود عن الوطن"، مشدداً بالقول "فهنيئاً للعراق بشبابه، والعراق حتما سينتصر".


وكان المنتخب الوطني فاز مساء اليوم على نظيره الايراني في المباراة التي اقيمت في العاصمة الاردنية عمان ضمن تصفيات المونديال.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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