رئيس برلمان الصومال: الانتخابات في موعدها

أكد رئيس مجلس الشعب الصومالي محمد مرسل شيخ عبدالرحمن، أن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة ستكون في موعدها المحدد بـ2020/2021.

وقال مرسل، خلال مقابلة مع القسم الصومالي في الـ"بي بي سي" الخميس، إن مجلس الشعب يناقش حاليا قانون الانتخابات، معربا عن أمله في المصادقة عليه في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأضاف أن إجراء الانتخابات قضية دستورية، والدستور يحدد ولاية مؤسسات الدولة بأربع سنوات تجري بعدها انتخابات.

وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني، منح ممثلون عن المجتمع الدولي، الحكومة الصومالية شهرا واحدا لتحديد النموذج الانتخابي الذي ستجري وفقه الانتخابات المقبلة.

وبحسب مصادر لـ"العين الإخبارية" فإن ممثلي المجتمع الدولي طلبوا من القيادة الصومالية تحديد النموذج الانتخابي في مدة أقصاها 30 يوما، نظرا لبقاء أقل من عام من ولاية البرلمان الصومالي.

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وأوضحت المصادر أن المجتمع الدولي يضغط على الحكومة لإزالة المعوقات التي تضعها لعرقلة قيام الانتخابات المقررة في 2021/2020، ومنها إقرار قانون الانتخابات الجديد، وعقد مصالحة سياسية مع الأطراف كافة.

وكانت مهمة الحكومة الصومالية التي وصلت للسلطة عام 2017 إيصال البلاد إلى انتخابات، إلا أنه يبدو أنها فشلت في تحقيق ذلك، وفشلت أيضا في تقديم نظام انتخابي، الأمر الذي أثار مخاوف المعارضة من أن تحاول الحكومة الفيدرالية التمديد لنفسها بعد انتهاء ولايتها الدستورية.

ورفض منتدى الأحزاب السياسية المعارض (المكون من 6 أحزاب معارضة) سياسة حكومة فرماجو، ونيتها إرجاء الانتخابات وتمديد ولايتها.

ودعا المنتدى، في بيان أصدره السبت الماضي، إلى الحفاظ على وحدة البلاد، واحترام سيادة الدستور الذي حث الحكومة الفيدرالية على الالتزام به والعمل على إتمامه، منددا بالانتهاكات المتكررة للدستور.

وطالبت السفارة الأمريكية في مقديشو الأطراف الصومالية بالعمل على المصالحة السياسية والتعاون والوحدة عبر الحوار.

وحذر سفير الولايات المتحدة لدى الصومال دونالد ياماموتو، في بيان سابق، من خطورة تفاقم الخلافات بين الأطراف في الحكومة والمعارضة، مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة في 2021/2020.