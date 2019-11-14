محمد بن زايد وماكنزي يبحثان التعاون الدفاعي والعسكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكي علاقات التعاون الثنائي في الجوانب الدفاعية والعسكرية.

جاء ذلك استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، كينيث ماكنزي في قصر الشاطئ، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

وبحث الجانبان التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وخاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية.

كما تناول اللقاء عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك للجانبين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.