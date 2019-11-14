القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكي علاقات التعاون الثنائي في الجوانب الدفاعية والعسكرية.
جاء ذلك استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، كينيث ماكنزي في قصر الشاطئ، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.
وبحث الجانبان التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وخاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية.
كما تناول اللقاء عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك للجانبين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد وماكنزي يبحثان التعاون الدفاعي والعسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.