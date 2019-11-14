جلسة مباحثات بين الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري في أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الخميس، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قصر "الوطن" بالعاصمة الإماراتية.
وجرت للرئيس المصري مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى قصر الوطن، حيث رافق موكبه مجموعة من الفرسان على صهوات الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر.
وحلق فريق "فرسان الإمارات" الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر، مشكلا لوحة بعلم مصر.. وقدمت فرقة الفنون الشعبية عروضها الفلكلورية وأهازيجها التراثية المتنوعة.
عقب ذلك عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حرس الشرف، وصافحا كبار المسؤولين في الدولتين.
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