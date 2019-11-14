صحيفة ليبية: إصابة الإرهابي الصلابي الملقب بـ"خفاش الظلام"

أصيب القيادي الإرهابي إسماعيل الصلابي أحد مؤسسي مجلس شورى بنغازي الإرهابي في المعارك التي يخوضها ضد الجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس.

ونقلت صحيفة "العنوان" المقربة من الجيش الليبي أن إسماعيل الصلابي أصيب في كتفه باشتباكات ضد الجيش بمعسكر اليرموك نقل على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى مصراتة، وهو ما أكدته قيادات عسكرية رفضت الإفصاح عن أسمائها.

ويعد الإرهابي إسماعيل محمد محمد الصلابي، من أخطر العناصر الإرهابية في ليبيا، ويلقبه العديد من الخبراء الأمنيين بـ"خفاش الظلام"، وقد احتل المركز الـ26 في قائمة الإرهاب التي أعلنتها دول الاعتدال العربية (الإمارات ومصر والسعودية والبحرين) حول الأفراد والكيانات الراعية للإرهاب في ليبيا.

وقاد إسماعيل الصلابي العديد من الجماعات الإرهابية في ليبيا، كما شارك في تأسيس الكثير منها وعلى رأسها "كتيبة راف الله السحاتي"، و"سرايا الدفاع عن بنغازي" التابعة لتنظيم "أنصار الشريعة" الموالي لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتي أعلنت مسؤوليتها عن مقتل جنود فرنسيين في ليبيا في يوليو/تموز 2016.

كما شارك في تأسيس وقيادة "مجلس شورى بنغازي" وهو كيان يضم عناصر من تنظيم "أنصار الشريعة" في بنغازي والمدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية.

وتورط الصلابي في العديد من المذابح ضد الليبيين أبرزها عمليات الهجوم على منطقة الهلال النفطي 2016 و2018، قبل أن يستردها الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، كما تورطت قواته في قتل 140 جنديا ليبيا داخل قاعدة براك الشاطئ حيث شاركت في الهجوم والتنفيذ.

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وكان الصلابي أحد المتلقين الرئيسيين للدعم المالي والعسكري الخارجي خلال الثورة الليبية في 2011، لما له من علاقات وطيدة بـ"عبدالباسط عزوز" مستشار زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وسبق أن أرسل الصلابي بأمر من الظواهري إبان وجود زعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، إلى مناطق القبائل الباكستانية، ثم إلى ليبيا تحت حكم القذافي في عام ٢٠٠١ لتأسيس خلايا القاعدة هناك، وانتقل هاربا إلى بريطانيا بعد ملاحقته أمنيًا، واعُتقل في بريطانيا إثر الهجمات على شبكة المواصلات اللندنية في يوليو/تموز ٢٠٠٥.

وبدأت علاقة إسماعيل الصلابي المولود عام 1977، بالجماعات الإرهابية والمتطرفة في سن مبكرة، حيث شارك في عمليات القتال بالعديد من الدول مثل أفغانستان وباكستان وسوريا.

وينتمي الصلابي إلى عائلة من القيادات الإخوانية التي أطلق عليها "خلية آل الصلابي"، وتضم هذه الخلية القيادي الإخواني علي الصلابي الذي يعرف بـ"قرضاوي ليبيا" ويلعب دور الوساطة مع الممولين، في حين يعد أخوه الآخر أسامة مفتي الجماعة الإرهابية.

كما سبق وأصيب عبدالحميد نجل أخيه الإرهابي أسامة الصلابي القيادي في تنظيم الإخوان الإرهابي في معارك ضد الجيش الليبي في طرابلس الشهر الماضي، ما أدى إلى بتر ساقه، وفق ما أعلن عنه أسامة الصلابي في منشور اطلعت عليه "العين الإخبارية" على صفحته الرسمية، متهما جهات خارجية باستهدافه بقذيفة دبابة.



