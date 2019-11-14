قرقاش مشيدا بزيارة السيسي: ناجحة وتعزز علاقات البلدين

أشاد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، بزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الإمارات، واصفا إياها بأنها ناجحة وتعزز العلاقات بين البلدين.

وقال قرقاش، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "زيارة الدولة الناجحة لفخامة الرئيس السيسي إلى أبوظبي ولقاؤه مع سمو الشيخ محمد بن زايد يعززان من صداقة وتحالف هما في صلب الخيار العربي الذي تدعو إليه الإمارات."

وأضاف: "الخيار العربي هو الضمان الأساس في الظروف الإقليمية الاستثنائية ومصر عمود رئيسي لهذا البناء الاستراتيجي".





وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس السيسي، صباح اليوم الخميس، تناولت العلاقات الثنائية المشتركة وسبل دعمها وتنميتها.

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وأشاد بيان إماراتي - مصري مشترك صادر في ختام زيارة الرئيس السيسي بالمستوى المتميز الذي وصل إليه التعاون بين البلدين، رافضا في الوقت نفسه التدخلات الإقليمية في المنطقة خصوصا من تركيا وإيران، مرحبا باتفاق الرياض الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

كما أشاد بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية والجهود الخالصة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لجمع الأطراف اليمنية على طاولة الحوار.

وأثنى البيان على جهود دولة الإمارات في دعم التوصل إلى هذا الاتفاق، وأكد الجانبان دعم جميع الجهود التي تحافظ على وحدة وسيادة اليمن وتخدم مصالح شعبه وتسهم في استعادة الأمن والاستقرار ووقف التدخلات الخارجية في هذا البلد.

وثمن الجانبان المستوى المتميز الذي وصل إليه التعاون بين الإمارات ومصر في مختلف المجالات، في ظل التوجيهات الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، واستنادا إلى العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للنمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي حقق ارتفاعا تاريخيا ليصل إلى نحو 5.5 مليار دولار في عام 2018.

وأعلنت الرئاسة المصرية، الخميس، تأسيس منصة استثمار مشتركة بقيمة 20 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة.