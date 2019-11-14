جيش الاحتلال: القبة الحديدية تعترض قذيفة أطلقت من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، اعتراض القبة الحديدية قذيفة واحدة أطلقت من قطاع غزة.

وأصدر جيش الاحتلال بيانا جاء فيه: "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في غلاف غزة، فالحديث يدور عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية اعترضتها القبة الحديدية".

وتلك هي المرة الثانية، اليوم الخميس، يطلق فيها قذائف من غزة، بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، ينهي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان سابق اليوم، إنه "تم رصد إطلاق ٥ قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض قذيفتين".

وكانت حركة الجهاد الفلسطينية والجيش الإسرائيلي أعلنا، صباح اليوم الخميس، دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ برعاية مصر والأمم المتحدة.

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وذكر الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أن "وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ بعد استكمال خطة الحزام الأسود التي تمكن الجيش فيها خلال يوميْن من تحقيق كامل أهدافها، وتوجيه ضربة مؤلمة لمنظمة الجهاد".

وأضاف: "نتيجة هذه النشاطات تم توجيه ضربة ملموسة لمنظومة القيادة والسيطرة للجهاد والتي بدأت باستهداف القيادي بهاء أبوالعطا".

ولفت إلى أنه "تم قتل 25 فلسطينيا آخرين" باعتبارهم "نشطاء في خلايا مطلقي القذائف الصاروخية ".

في المقابل، أعلنت حركة الجهاد الفلسطينية بدء سريان وقف إطلاق نار بعد موافقة إسرائيل على هدنة بوساطة مصرية.

وقال المتحدث باسم الحركة مصعب البريم إن هدنة أبرمت مع إسرائيل بوساطة مصرية، ودخلت حيز التنفيذ في غزة في تمام الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش (5.30 بالتوقيت المحلي).

وأضاف، في بيان، أن بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار جاء بعد رضوخ الاحتلال لشروط المقاومة الفلسطينية.

وأوضح أن الشروط التي اشترطتها حركة الجهاد نيابة عن المقاومة تمثلت في وقف سياسة الاغتيالات وحماية المتظاهرين في مسيرات العودة الكبرى، والبدء عمليا في تنفيذ إجراءات كسر الحصار.