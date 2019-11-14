انت الان تتابع الرئيس الصيني: العنف في هونغ كونغ يهدد صيغة "بلد واحد بنظامين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الصيني شي جينبينغ

نقلت وسائل الاعلام الرسمية عن الرئيس الصيني شي جينبينغ قوله الخميس ان "الأنشطة غير القانونية العنيفة" الأخيرة في هونغ كونغ "تدوس بشدة على سيادة القانون والنظام" في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وتابع اثناء قمة لدول مجموعة البريكس في برازيليا أن العنف "يهدد بشكل خطير صيغة +بلد واحد بنظامين+". ويغلق المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية المدينة بالحواجز والمسيرات لليوم الرابع على التوالي الخميس بعد أيام من إطلاق الشرطة النار على متظاهر واشتعال النار في شخص كان يعبر عن وجهات نظر مؤيدة لبكين.

وقال الرئيس الصيني إن بكين "تدعم بقوة" حكومة هونغ كونغ والشرطة وأن "وقف العنف والسيطرة على الفوضى مع استعادة النظام هو حاليا مهمة هونغ كونغ الأكثر إلحاحا" حسبما ذكرت صحيفة الشعب.

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في بادئ الامر، تركزت مطالب المحتجين على معارضة مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين الى سلطات بكين، وما لبثت ان تطورت إلى مطالب أوسع بالديمقراطية والتحقيق في اعمال عنف يرتكبها عناصر الشرطة.

يذكر ان البريطانيين اعادوا هونغ كونغ إلى الصين في عام 1997 بموجب سياسة "دولة واحدة بنظامين" تمنح الإقليم حقوقا غير موجودة في البر الرئيسي. وهي حريات يقول المحتجون انها تتعرض للتآكل باستمرار من قبل بكين.