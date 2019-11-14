انت الان تتابع زلزال شدته 7.4 درجة قرب جزر الملوك في إندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بلغت شدته 7.4 درجة وقع على بعد 134 كيلومترا شمال غربي منطقة تيماتي في جزر الملوك الإندونيسية.

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