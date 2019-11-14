النشرة: مسيرة للحراك الشعبي في في حاصبيا عن روح علاء ابو فخر

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأنه "نظم ​الحراك الشعبي​ في حاصبيا مسيرة حاشدة عن روح ​علاء ابو فخر​ انطلقت من باحة السراي الشهابية وطافت شوارع البلد رافعين الاعلام اللبنانية وصورة ضخمة للراحل ابو فخر".

وأكد المتظاهرون أن "دماء ابو فخر لن تذهب هدرا وانهم مستمرون في تحركهم حتى تحقيق أهدافهم كاملة". وجاء ذلك في ظل مواكبة للقوى الامنية من جيش وقوى امن داخلي بهدف الحفاظ على الهدوء والامن وتسهيل حركة المواطنين.

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