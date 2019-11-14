النشرة: قطع طريق المدينة الصناعية مفرق السجن بزحلة بالاطارات المشتعلة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة عن "​قطع طريق​ المدينة الصناعية مفرق السجن بزحلة بالاطارات المشتعلة"، مشيراً إلى "قطع الطريق عند مفرق قب الياس اضافة الى عدد من الطرقات الفرعية"، لافتاً إلى "قطع طريق رياق دير زنون في حي مناع بالاطارات المشتعلة".

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