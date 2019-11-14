الصايغ زار الراعي موفدا من الجميل: لحكومة تعيد الثقة وتأتي بخطة عمل غير سياسية

استقبل ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ في الصرح البطريركي في ​بكركي​ نائب رئيس حزب "الكتائب ال​لبنان​ية" ​سليم الصايغ​ موفدا من رئيس الحزب النائب ​سامي الجميل​، الذي نقل الى الراعي موقف الحزب "الداعي الى حكومة تعيد الثقة وتأتي بخطة عمل اقتصادية اجتماعية غير سياسية تطمئن كل الناس ويتخلى فيها الجميع عن الانانيات لمصلحة لبنان"، معتبرا ان "ما يحمي مكونات الوطن هو القيم المشتركة وليس الحضور الكمي في ​الحكومة​".

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