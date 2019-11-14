الحريري بحث مع وزير الدفاع الإيطالي بالعلاقات الثنائية وبرامج التعاون العسكري

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، في "​بيت الوسط​"، وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني على رأس وفد رفيع المستوى من الوزارة برئاسة رئيس الأركان في ​القوات المسلحة​ الإيطالية الجنرال إينزو فيتشاريللي، في حضور السفير الإيطالي في ​لبنان​ ​ماسيمو ماروتي​، الوزير السابق ​غطاس خوري​ ومستشار الحريري للشؤون العسكرية العميد ​مارون حتي​. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وبرامج التعاون العسكري القائمة بين لبنان وإيطاليا.

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