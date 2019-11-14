أكدت مصادر بيت الوسط لقناة الــ" MTV" ان "المشاورات حول بديل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري مستمرة والحريري يريد ان يكون شريكاً بتسهيل الامور من خلال التوافق على شخصية مؤهلة لمواجهة تحديات المرحلة اقتصادياً".
وشددت على ان "الكلام عن ان الفريق المعني بالتكليف يَنتظر جواباً على اسماء مقترحة غير صحيح لأن اجوبة الحريري أصبحت في عهدة رئاسة الجمهورية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر MTV:المشاورات حول بديل عن الحريري مستمرة وهو يريد ان يكون شريكاً بتسهيل الامور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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