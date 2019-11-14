سلطات تركيا رحّلت 6 ألمان وبريطاني منتمين لتنيظم "داعش" إلى بلدانهم

رحّلت ​السلطات التركية​ 6 "إرهابيّين" ألمان وآخر بريطاني، خارج حدود البلاد، وذلك في إطار ترحيل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى بلدانهم.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول" أنّ "فرق مديرية الهجرة في ​إسطنبول​ استقدمت الإرهابيين السبعة إلى مطار إسطنبول، وجرى ترحيل الألمان الستة بينهم نساء، إلى العاصمة الألمانية ​برلين​ والبريطاني إلى لندن".

وفي وقت سابق، أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​، مواصلتها إجراءات ترحيل 6 إرهابيين ألمان وآخر بريطاني إلى خارج حدود البلاد، وذلك في إطار ترحيل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى بلدانهم.

وتأتي عمليّات ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم، في إطار إعلان وزير الداخلية التركية ​سليمان صويلو​، الأسبوع الماضي، عزم بلاده عدم إبقاء الإرهابيين الأجانب في ​تركيا​.