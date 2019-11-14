الرئيس الصيني: العنف في هونغ كونغ يهدد صيغة "بلد واحد بنظامين"

لفت الرئيس الصيني ​شي جينبينغ​، إلى أنّ "الأنشطة غير القانونيّة العنيفة الأخيرة في ​هونغ كونغ​، تدوس بشدّة على سيادة القانون والنظام"

وشدّد أثناء قمة لدول مجموعة "البريكس" في برازيليا، على أنّ "​العنف​ يُهدّد بشكل خطير صيغة "بلد واحد بنظامين". وأوضح أنّ "بكين تدعم بقوّة ​حكومة هونغ كونغ​ والشرطة، وأنّ وقف العنف والسيطرة على الفوضى مع استعادة النظام هو حاليًّا مهمّة هونغ كونغ الأكثر إلحاحًا".

ويُغلق المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية المدينة بالحواجز والمسيرات لليوم الرابع على التوالي، بعد أيام من إطلاق الشرطة النار على متظاهر واشتعال النار في شخص كان يعبر عن وجهات نظر مؤيّدة لبكين.