أكّد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أنّ "قصّة حاملات الطائرات الأميركية انتهت، والعدو يعلم بأن حاملات طائراته لم تعد آمنة في أي مكان بالعالم، وهذا واقع مؤلم لأعدائنا".
ولفت في كلمة له خلال مراسم تكريم قتلى قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري، إلى أنّه "عندما فرض العدو علينا العقوبات، نحن تقدّمنا بشكل عجيب حيث باتت صواريخنا دقيقة في ذروة الحصار"، مركّزًا على أنّ "القوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة حصلت على القوّة الضروريّة لتحطيم عظام العدو، وإذا ارتكب العدو أيّ حماقة فستقوم قوة القوات الجو فضاء بالردّ عليها فورًا".
كانت هذه تفاصيل خبر سلامي: حاملات الطائرات الأميركية لم تعد آمنة بأي مكان وسنرد فورا على أي حماقة للعدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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