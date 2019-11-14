سلامي: حاملات الطائرات الأميركية لم تعد آمنة بأي مكان وسنرد فورا على أي حماقة للعدو

أكّد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء ​حسين سلامي​، أنّ "قصّة حاملات الطائرات الأميركية انتهت، والعدو يعلم بأن حاملات طائراته لم تعد آمنة في أي مكان بالعالم، وهذا واقع مؤلم لأعدائنا".

ولفت في كلمة له خلال مراسم تكريم قتلى قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري، إلى أنّه "عندما فرض العدو علينا العقوبات، نحن تقدّمنا بشكل عجيب حيث باتت صواريخنا دقيقة في ذروة الحصار"، مركّزًا على أنّ "القوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة حصلت على القوّة الضروريّة لتحطيم عظام العدو، وإذا ارتكب العدو أيّ حماقة فستقوم قوة القوات الجو فضاء بالردّ عليها فورًا".