ليبرمان:حركة "حماس" ستتحول إلى "حزب الله" خلال ثلاث سنوات فقط

اتهم وزير الدفاع ال​إسرائيل​ي السابق ​أفيغدور ليبرمان​، رئيس ​حكومة​ تسيير الأعمال الحالي بنيامين ​نتنياهو​ بمساعدة حركة "حماس". ولفت إلى ان "نتانياهو يضحي بمصالح بلادنا الاستراتيجية، لصالح إنجاز قصير المدى، وما رأيناه هو تعاون وثيق مع حركة "حماس".

ورأى ان "حركة "حماس" ستتحول إلى "​حزب الله​" خلال ثلاث سنوات فقط، وهو ما يؤثر على أمن إسرائيل القومي".

وأكد ليبرمان أن نتانياهو ساعد ​حركة حماس​ على الاستقواء بنفسها، والزود عن نفسها، وتثبيت سلطتها في ​قطاع غزة​.