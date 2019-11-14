ليبرمان:حركة "حماس" ستتحول إلى "حزب الله" خلال ثلاث سنوات فقط

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، رئيس حكومة تسيير الأعمال الحالي بنيامين نتنياهو بمساعدة حركة "حماس". ولفت إلى ان "نتانياهو يضحي بمصالح بلادنا الاستراتيجية، لصالح إنجاز قصير المدى، وما رأيناه هو تعاون وثيق مع حركة "حماس".
ورأى ان "حركة "حماس" ستتحول إلى "حزب الله" خلال ثلاث سنوات فقط، وهو ما يؤثر على أمن إسرائيل القومي".
وأكد ليبرمان أن نتانياهو ساعد حركة حماس على الاستقواء بنفسها، والزود عن نفسها، وتثبيت سلطتها في قطاع غزة.
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