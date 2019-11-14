"موديز" رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2019 من 2- إلى 0.2 بالمئة

رفعت وكالة "​موديز​" الدولية للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو ​الاقتصاد التركي​ لعام 2019 من 2- إلى 0.2 بالمئة.

وأوضحت في تقريرها حول "التوقعات الاقتصادية الكلية العالمية 2020- 2021"، أنّ "النمو الاقتصادي في ​تركيا​ يجري أسرع ممّا هو مُتوقَّع". وعدّلت من توقعاتها حول نمو الاقتصاد التركي في عام 2020، لترفعه من 2 إلى 3 بالمئة، فيما توقّعت نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3 بالمئة خلال 2021.

ولفتت الوكالة إلى أنّ "السياسات الماليّة الداعمة للنمو، شكّلت عاملًا رئيسيًّا في تحسّن مستوى النمو في تركيا"، متوقّعةً أن "يشهد ​الاقتصاد العالمي​ خلال العامين المقبلين، نموًّا ضعيفًا"، إلّا أنّها استبعدت تعرّضه للركود.