"موديز" رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2019 من 2- إلى 0.2 بالمئة

رفعت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2019 من 2- إلى 0.2 بالمئة.
وأوضحت في تقريرها حول "التوقعات الاقتصادية الكلية العالمية 2020- 2021"، أنّ "النمو الاقتصادي في تركيا يجري أسرع ممّا هو مُتوقَّع". وعدّلت من توقعاتها حول نمو الاقتصاد التركي في عام 2020، لترفعه من 2 إلى 3 بالمئة، فيما توقّعت نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3 بالمئة خلال 2021.
ولفتت الوكالة إلى أنّ "السياسات الماليّة الداعمة للنمو، شكّلت عاملًا رئيسيًّا في تحسّن مستوى النمو في تركيا"، متوقّعةً أن "يشهد الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين، نموًّا ضعيفًا"، إلّا أنّها استبعدت تعرّضه للركود.
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