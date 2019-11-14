ظريف: على ايران وروسيا والهند وباكستان الاتحاد لمحاربة "داعش"

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إيران وروسيا والهند وباكستان الى "الاتحاد لمحاربة جماعة "داعش" الإرهابية"، معتبراً أن "قيام جماعة داعش الارهابية بنقل قاعدتها إلى أفغانستان تهديد مشترك ضد إيران والهند"، مشيراً إلى أن "جماعة داعش الإرهابية تشكل تهديدًا مشتركًا ضد الهند وباكستان وروسيا وحتى الصين".
ولفت إلى أن "هذه الدول يجب أن تتحد لمواجهة التهديد الإرهابي"، مشيراً إلى أن "إحياء داعش هو مصدر قلق مشترك بين الهند وإيران وباكستان وان هذه الجماعة تقوم بنقل قواعدها من سوريا والعراق الى افغانستان، فهناك داخل أفغانستان مناطق مصدر للقلق بالنسبة للجميع، ولاتواجه دولة واحد فقط هذا التهديد بل ان هذا الخطر يشكل تهديدا للمنطقة باسرها".
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