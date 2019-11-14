أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ أنّ "​القوات التركية​ المتمركزة في قاعدة "غديك" شمالي ​العراق​، قصفت عبر قذائف الهاون مغارة تابعة لمنظمة "بي كا كا". وأوضحت في بيان، أنّ "قصف المغارة أدّى إلى تدمير مستودع ذخائر له أكثر من مخرج".

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كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية أعلنت تدمير مستودع ذخائر لـ"بي كا كا" شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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