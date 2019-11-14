"قسد": ترامب يدعي أن وقف إطلاق النار يتمسك بشكل جيد للغاية رغم هجوم تركيا علينا

لفت مسؤول المكتب الإعلامي لدى "قسد" مصطفى بالي إلى أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يدعي أن وقف ​إطلاق النار​ يتمسك بشكل جيد للغاية بينما هناك حرفياً هجوم شامل على تل تمر ب​ريف الحسكة​ الشمالي الغربي من قبل الوكلاء المدعومين من ​تركيا​".

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