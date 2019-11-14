زلزال يضرب بقوة 7.4 درجة إندونيسيا

أفادت دائرة المسح الجيولوجي ب​الولايات المتحدة​ ان زلزالا شدته 7.4 على سلم ريختر ضرب السواحل الشمالية الغربية ل​إندونيسيا​ وذكرت ان مركز الزلزال يقع على بعد 133 كيلومترا شمال غربي مدينة تيرناتي، وبعمق 62 كيلومترا تحت سطح الأرض. ولم ترد أي بيانات حتى الآن عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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