أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن "مقتل 6 عناصر من حزب "العمال الكردستاني" في عملية أمنية شمالي ​العراق​"، موضحةً أن " العملية الجوية نُفذت عقب تحديد أماكن الإرهابيين بدعم من سلاح الجو التركي"، مؤكدةً أن "العمليات العسكرية مستمرة في المنطقة ضد المنظمة الإرهابية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية: مقتل 6 عناصر من "العمال الكردستاني" بعملية أمنية شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.