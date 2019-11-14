لفت الخبير الإقتصادي ​وليد أبو سليمان​ إلى "إننا نعود ونطرح مشروع انشاء سوق مالي وتجاري في ​بيروت​، سبق لنا أن طرحناها مع مجموعة من أصحاب الاختصاص في تسعينيات القرن الماضي، لكن السياسيين تصدوا يومها للمشروع وأفشلوه بسبب ​المحاصصة​ و​الفساد​، وضيّعوا فرصة تأمين أكثر من 25 مليار ​دولار​ سنوياً ونحن نعتقد أنّ موقع ​لبنان​ الجغرافي يسمح أن يكون له سوق مالي وتجاري يشبه سوق سنغافورة، من شانه أن يؤمن موارد مالية ضخمة للخزينة العامة بعد وضع التشريعات اللازمة، فلنستفد من الفرصة الآن قبل فوات الأوان".

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كانت هذه تفاصيل خبر وليد أبو سليمان​: عرضنا انشاء سوق مالي وتجاري في بيروت ولكن رفضوه بسبب المحاصصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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