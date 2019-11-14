جرحى في إطلاق نار في مدرسة قرب لوس انجليس







اسماء السيد - لوس انجليس: ذكرت الشرطة ووسائل الإعلام المحلية أن سبعة أشخاص على الأقل اصيبوا بالرصاص الخميس بعد أن اقتحم مسلح مدرسة ثانوية في الضواحي الشمالية للوس أنجليس. وكتبت بلدية سانتا كلاريتا على تويتر "هناك العديد من الضحايا" في مدرسة سوغوس الثانوية في المدينة. والمسلح المفترض من "العرق الآسيوي" ويرتدي ملابس سوداء. واشارت قناة ان بي سي لوس أنجليس الى سقوط سبعة جرحى بحسب حصيلة مؤقتة.



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