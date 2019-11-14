حكومة بوليفيا تعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا

اسماء السيد - لاباز: اعترفت الحكومة المؤقتة المحافظة في بوليفيا الخميس بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو رئيساً لفنزويلا في تحول رئيسي في تحالفاتها في المنطقة المضطربة.
وبذلك يخسر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أحد كبار الداعمين له في غمار تصديه للجهود الرامية للإطاحة به في حين تغرق بلاده في أزمة اقتصادية وسياسية قاتلة.
ويمثل الموقف قطيعة مع سياسة الزعيم البوليفي المستقيل إيفو موراليس حليف مادورو.
وصرحت وزيرة الاتصالات روكسانا ليزاراجا للصحافيين أن رئيسة بوليفيا بالنيابة جانين أنييز وحكومتها قررتا الاعتراف رسميا بـغوايدو "منذ هذه اللحظة".
عينت أنييز الثلاثاء نفسها رئيسة بعد أن غادر موراليس البلاد خشية على سلامته وسط احتجاجات دامية اندلعت بعد اتهامه بتزوير نتائج انتخابات 20 تشرين الأول/أكتوبر للفوز بولاية رابعة.
في فنزويلا، وصفت المعارضة مادورو بأنه ديكتاتور بسبب تمسكه بالسلطة وأعلن غوايدو نفسه رئيساً وحصل على اعتراف الولايات المتحدة ودول أخرى لكنه فشل في إزاحة مادورو.
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