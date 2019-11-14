شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية: تقرير حقوق الإنسان شاملا وقضى على العبارات الرنانة للإرهابية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف مهنى، أن هناك تأييد دولي نحو خطة مصر واجندتها وما تتخذه من قرارات نحو عدد من الملفات المجتمعية والحقوقي، والتي فندها الوزير عمر مروان في تقرير مصر، في الجوانب المختلفة كقضايا حقوق الإنسان والمراة من التمثيل السياسي لها وتمكينها وقضايا الشباب والتواصل المستمر وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والدمج المجتمعي، وغيرها من الموضوعات المختلفة، وذلك وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وأشار إلى أن أهم ما ميز التقرير مصر هو الرد وتوضيح عدد من المصطلحات الرنانة التي كانت تستخدمها الجماعة الإرهابية ومنظمات دولية مشبوهة من أجل تشويه صورة مصر واحراجها دوليا، وهو ما حدده التقرير بشأن التقارير التي كانت تصدر مستخدمين مصطلحات عن التعذيب او الاختفاء القسري او غيرها وهو ما اثبتته التحقيقات بأن التقارير المشبوهة كانت تعتمد على شكاوى من عناصر الجماعة الإرهابية، المقيمين في الخارج.
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