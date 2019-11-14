شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية: تقرير حقوق الإنسان شاملا وقضى على العبارات الرنانة للإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مهنى، الأمين العام بحزب الحرية المصري، إن مصر قدمت تقرير وافي وشامل عن حالة حقوق الإنسان امام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، والذي ألقاه المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، مؤكدا أن مصر في ظل القيادة السياسية الحالية عملت على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والتعامل مع التوصيات والقضايا الحقوقية بصورة جيدة.

وأضاف مهنى، أن هناك تأييد دولي نحو خطة مصر واجندتها وما تتخذه من قرارات نحو عدد من الملفات المجتمعية والحقوقي، والتي فندها الوزير عمر مروان في تقرير مصر، في الجوانب المختلفة كقضايا حقوق الإنسان والمراة من التمثيل السياسي لها وتمكينها وقضايا الشباب والتواصل المستمر وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والدمج المجتمعي، وغيرها من الموضوعات المختلفة، وذلك وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.

Advertisements

وأشار إلى أن أهم ما ميز التقرير مصر هو الرد وتوضيح عدد من المصطلحات الرنانة التي كانت تستخدمها الجماعة الإرهابية ومنظمات دولية مشبوهة من أجل تشويه صورة مصر واحراجها دوليا، وهو ما حدده التقرير بشأن التقارير التي كانت تصدر مستخدمين مصطلحات عن التعذيب او الاختفاء القسري او غيرها وهو ما اثبتته التحقيقات بأن التقارير المشبوهة كانت تعتمد على شكاوى من عناصر الجماعة الإرهابية، المقيمين في الخارج.