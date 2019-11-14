شكرا لقرائتكم خبر عن عميد "إعلام القاهرة": القنوات الدينية روجت للأفكار المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت في كلمتها بندوة جريدة الجمهورية جول ضوابط الشأن العام، إن القنوات الدينية السابقة روجت للأفكار المتطرفة، فمن يتحدث في القضايا الأخرى لأبد وأن يكون ملم بالقضية التي يتحدث بها، ولابد أن يكون أيضا هناك ضوابط للحرية، وأن يكون هناك معايير وقواعد لكل الامور التي تطرح، وهذا الأمر موجود في كل العالم، وليس أمر جديد.
وتابعت ان هناك جماعات تستهدف وتخطط ضد الدولة، ويتصدون لكل ما يحدث في الدولة المصرية، ونحتاج الي توعية وتدريب وتأهيل في الامور التي تتعلق بالاعلام والحديث عنها، وهناك قضايا طرحت في الاعلام اضرت بالعلاقات مع دول، لافتة إلى أننا نحتاج إلى توعية وتدريب وتأهيل في الإعلام، للحديث في قضايا الشأن العام.
كانت هذه تفاصيل خبر عميد "إعلام القاهرة": القنوات الدينية روجت للأفكار المتطرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.